Eskişehir'de Hamsi Yoğunluğu

Eskişehir'de balık tezgahlarında özellikle hamsi için yoğunluğu yaşanırken, bereketli günler geçirdiklerini söyleyen esnafın yüzü güldü.

Vatandaşlar, Odunpazarı ilçesinde yer alan balıkçı pazarında, soğuk havaların da etkisiyle bollaşan balıkları, taze bir şekilde satın almak için yoğunluk oluşturuyor. Balıkçılara akın eden vatandaşlar, tezgahlarda birçok çeşit balığın arasından en çok hamsiyi tercih ediyor. Kilogram fiyatı 100 lira olan hamsi diğer balıklara göre daha çok satılıyor. Vatandaşların tezgah başında zaman zaman yoğunluk oluşturduğu ve sıra beklediği göze çarptı.

Soğuk kış aylarında balık tüketimindeki artış gözlerden kaçmıyor. Balıkseverler balıkçı çarşısını hareketlendirmeye devam ediyor. Vatandaşlar, soğuk kış günlerinde balık tüketiminin faydalı bir besin olduğunu dile getiriyor. Satışlar hakkında konuşan esnaf, vatandaşların balığı soğuk kış günlerinde satın aldığına değinerek bereketli günler geçirdiklerini söyledi. - ESKİŞEHİR