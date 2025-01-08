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Eskişehir'de Hamsi Fiyatları Rekabetle Düşüyor

Eskişehir'de Hamsi Fiyatları Rekabetle Düşüyor
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Eskişehir'de hamsinin kilogram fiyatı, balıkçılar arasındaki rekabet ve denizlerdeki bollaşma nedeniyle 70 liraya kadar düştü. Hamsinin fiyatının düşmesi, vatandaşların yüzünü güldürdü.

Eskişehir'de balıkçılar arasında rekabet ve denizlerdeki bollaşma nedeniyle hamsinin kilogram fiyatı 70 liraya kadar düştü.

Eskişehir'deki balıkçılarda geçtiğimiz günlerde kilogram fiyatı 300 liraya kadar çıkan hamsi, bugün 70 liraya kadar düştü. Karadeniz'de hamsinin çoğalması ve balıkçı esnafının arasında yaşanan rekabetle 70 liraya kadar düşen hamsi, vatandaşın yüzünü güldürdü. Fiyatın 70 liraya kadar düşmesinin rekabet kaynaklı olduğunu belirten balıkçı esnafı Emircan Canşi, "Diğer balıkçılar 100 liraya satmaya başlayınca biz de 70 liraya düşürdük" dedi.

"Bugün 70 liraya satıyoruz yarın mal gelmezse fiyat yükselir."

Denizlerde balığın bollaşmasıyla esnafın arasında rekabetin de arttığını belirten Emircan Canşi, "Denizlerde balık çok, ayrıca rekabet var. Diğer balıkçılar 100 liraya satmaya başlayınca biz de 70 liraya düşürdük. Şu sıralar denizde balık bol. Fakat ne zaman kesilir bilmiyoruz. Denizden balık geldiği sürece fiyatlar düşük olur. Fakat bir anda da kesilebilir. Günlük mal geliyor. Bugün 70 liraya satıyoruz yarın mal gelmezse fiyat yükselir" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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