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Eskişehir'de Hamsi Fiyatları 50 Liraya Düştü

Eskişehir'de Hamsi Fiyatları 50 Liraya Düştü
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Eskişehir'de balıkçılar arasındaki rekabet, hamsinin kilogram fiyatını 300 liradan 50 liraya kadar düşürdü. Hamsinin Karadeniz'de çoğalması ve balıkçı esnafındaki rekabet, vatandaşların yüzünü güldürdü.

Eskişehir'de balıkçılar arasında rekabet hamsinin kilogram fiyatını 50 liraya kadar düşürdü.

Eskişehir'deki balıkçılarda geçtiğimiz günlerde kilogram fiyatı 300 liraya kadar çıkan hamsi, bugün öğlen saatlerine doğru 70, akşama doğru ise 50 liraya kadar düştü. Karadeniz'de hamsinin çoğalması ve balıkçı esnafının arasında yaşanan rekabetle vatandaşın yüzünü güldürdü. Fiyatın 50 liraya düşmesi ile bazı balıkçılar önünde uzun kuyruklar oluştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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