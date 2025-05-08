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Eskişehir'de Haftalık Gıda Denetimlerinde 630 Bin TL Ceza Uygulandı

Eskişehir'de Haftalık Gıda Denetimlerinde 630 Bin TL Ceza Uygulandı
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Eskişehir'de yapılan gıda denetimlerinde, il genelinde toplam 630 bin 227 TL para cezası uygulandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tüketici sağlığını korumak için gerçekleştirilen denetimlerde 309 risk esaslı işletme denetimi yaptı.

Eskişehir'de gerçekleştirilen haftalık gıda denetimlerinde 630 bin 227 TL para cezası uygulandığı açıklandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü'nün tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzı amacıyla gerçekleştirdiği denetimler sürüyor. Bu çerçevede, 1-7 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalarla ilgili rapor Eskişehir Valiliği tarafından paylaşıldı. Yayımlanan bilgilere göre; 309 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 19 numune alımı, 41 ithalat ve 167 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda; 7 idari yaptırım, 1 toplatma ve 2 imha kararı verildi, toplam 630 bin 227 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, 2 kamuoyu duyurusu yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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