Eskişehir'de Hafta Sonu Caddeler Kalabalıklaştı

Eskişehir'de Hafta Sonu Caddeler Kalabalıklaştı
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Eskişehir'de güzel havayı değerlendiren vatandaşlar, Hamamyolu Caddesi'ni doldurdu. Alışveriş ve gezmek için caddelere akın eden kalabalık, caddede yoğunluk oluşturdu.

Eskişehir'de hafta sonu güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar caddeleri doldurdu.

Eskişehir'in en işlek noktalarından biri olan Hamamyolu Caddesi, hafta sonu tatiliyle birlikte yoğunluk oluşturdu. Güneşli havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar alışveriş yapmak, gezmek ve dinlenmek için caddeye akın ederken, caddenin birçok noktasında kalabalık oluştu. Bazı vatandaşlar alışveriş telaşındayken, kimileri ise temiz hava almak ve hafta sonunu değerlendirmek için işlek caddeyi tercih etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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