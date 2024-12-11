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Eskişehir'de HACCP Tetkik Eğitimi Düzenlendi

Eskişehir'de HACCP Tetkik Eğitimi Düzenlendi
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024 yılı eğitim programı kapsamında Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce düzenlenen HACCP Tetkik Eğitimi'nde gıda güvenirliliği sistemleri hakkında bilgiler verildi ve katılımcılara sertifikalar dağıtıldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafından

HACCP Tetkik Eğitimi düzenlendi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı 2024 yılı eğitim programı kapsamında Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafındana HACCP Tetkik Eğitimi düzenlendi. Eğitim kapsamında Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktalarına dayalı gıda güvenirliliği sistemlerinin kurulmasında 5996 sayılı Kanun ve yönetmeliklerdeki yasal zorunluluklar, beşi hazırlık olmak üzere HACCP'in toplam 12 prensibinin tetkikinde dikkat edilmesi gereken hususlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü'nde görevli Gıda Mühendisi Zuhal Ünal Canbaz tarafından katılımcılara anlatıldı. İki buçuk günü teorik anlatım ile geçen eğitimin kalanında doküman kontrolü ile uygulama yapıldı. Eğitim sonunda HACCP Tetkiki konusunda bilgi ve becerilerini geliştiren 15 Kontrol Görevlisine sertifika düzenlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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