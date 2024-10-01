Eskişehir'de Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda birçok konu hakkında değerlendirme yapıldı.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Aksoy'un başkanlığında ilgili kurum yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda; Eskişehir'de okulların güvenliği, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği, genel güvenlik ve asayişi etkileyen konular değerlendirildi. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından toplantı sona erdi. - ESKİŞEHİR