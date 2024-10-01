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Eskişehir'de Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Eskişehir'de Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında yapılan toplantıda, şehirdeki güvenlik meseleleri, uyuşturucu ile mücadele, trafik güvenliği ve okullardaki güvenlik önlemleri ele alındı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda birçok konu hakkında değerlendirme yapıldı.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Aksoy'un başkanlığında ilgili kurum yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda; Eskişehir'de okulların güvenliği, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği, genel güvenlik ve asayişi etkileyen konular değerlendirildi. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından toplantı sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Aksoy Yerel Yönetim Güvenlik Politika trafik Asayiş Yerel Yaşam

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