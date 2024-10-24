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Eskişehir'de Güneşli Hava Vatandaşları Çay Bahçelerine Çekti

Eskişehir'de Güneşli Hava Vatandaşları Çay Bahçelerine Çekti
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Eskişehir'de hava sıcaklığının 19 dereceye yükselmesiyle birlikte, vatandaşlar çay bahçelerinde keyifli vakit geçirerek güneşli havanın tadını çıkarıyor.

Eskişehir'de güneşli havanın etkili olmasını ve hava sıcaklığının 19 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen çok sayıda vatandaş, çay bahçelerinde oturarak vakit geçirdi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir için tahmini yapılan güneşli hava ve 19 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığı etkisini gösterdi. Birkaç gündür hava sıcaklığının düşük olması nedeniyle dışarda vakit geçirmeyen Eskişehirliler de bu durumu fırsata çevirdi. Hamamyolu Caddesi'ne gelen çok sayıda kişi, çay bahçelerinde ve oturma alanlarında vakit geçirerek, güneşli havanın tadını çıkarttı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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