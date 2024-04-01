Eskişehir'de Gübre Dağıtıcıları Denetlendi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde faaliyet gösteren gübre dağıtıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında, 2024 yılında İl genelinde 171 adet gübre dağıtıcısı program dahilinde denetlendi; 13 adet gübre ürününden içerik kontrolü amacıyla numune alındı ve akredite laboratuvarlarca yapılan analiz sonuçlarına göre olumsuz çıkan sonuçlar firmalara bildirilerek gerekli idari yaptırımlar uygulandı.

Buna ilaveten 16 adet DNABarkod yada DNABandrol denetimi gerçekleştirilmiş olup, İl genelinde faaliyet gösteren 17 adet gübre üreticisi firmasının denetimleri ve tescil başvurularında numune alımı çalışmaları devam etmektedir.

Yapılan denetimler, gübre dağıtıcılarının depolarının uygunluğunu, piyasaya arz edilen ürünlerin karekod veya barkod, etiket ve ambalaj bilgileri ile gübrelerde tescil belgeleri gibi hususları içermektedir. - ESKİŞEHİR