Eskişehir'de gönül köprüsü: Şehit yakınları ve gaziler huzurevinde ağırlandı

Güncelleme:
"Bedel Ödeyenlerin Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında Eskişehir'e gelen şehit yakınları ve gaziler, Safiye Gönül Bayar Huzurevi'nde düzenlenen programda bir araya geldi.

"Bedel Ödeyenlerin Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında Eskişehir'e gelen şehit yakınları ve gaziler, Safiye Gönül Bayar Huzurevi'nde düzenlenen programda bir araya geldi.

Anlamlı bir projenin durağı olan Eskişehir, kahramanları ve onların emanetlerini ağırladı. "Bedel Ödeyenlerin Gönül Köprüsü Projesi" çerçevesinde şehri ziyaret eden şehit aileleri ve gaziler için Safiye Gönül Bayar Huzurevi'nde program gerçekleştirildi.

Öğle yemeğinde bir araya geldiler

Huzurevi sakinleri ile şehit yakınları ve gazilerin buluştuğu etkinlik kapsamında misafirler onuruna bir öğle yemeği düzenlendi. Samimi bir ortamda geçen yemekte, vatan uğruna bedel ödeyen kahramanlar ve aileleri, huzurevi sakinleriyle sohbet ederek hatıralarını paylaştı.

Vefa ve dayanışma örneği

Proje kapsamında gerçekleştirilen ziyaretin, kuşaklar arası bağları güçlendirmek ve kahramanlara olan vefayı göstermek amacıyla düzenlendiği belirtildi. Huzurevi yetkilileri ve personeli tarafından ilgiyle karşılanan heyet, Eskişehir'de ağırlanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
