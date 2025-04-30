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Eskişehir'de Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor

Eskişehir'de Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor
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Eskişehir'de havanın parçalı bulutlu geçeceği, akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışların bölge geneline yayılacağı ve rüzgarın kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Vatandaşlar, olumsuz hava koşulları için tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Eskişehir'de havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenirken, ilerleyen saatlerde ise gök gürültülü sağanak yağışın bölge geneline yayılarak etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir'i de kapsayan bölge genelinin parçalı ve zamanla çok bulutlu olması bekleniyor. Öte yandan akşam saatlerinde Kütahya'nın güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak olan yağışların, ilerleyen saatlerde bölge geneline yayılarak etkisini devam ettireceği tahmin ediliyor. Rüzgarın zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde

esmesi; gece saatlerinden itibaren ise hızının azalması öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara, gök gürültülü sağanak yağış esnasında yıldırım, kısa süreli kuvvetli yağış, su baskını, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgara karşı, dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yapılan tahminlere göre, Eskişehir'de en düşük hava sıcaklığının 15 dereceyle İnönü ve Han'da; en yüksek hava sıcaklığının ise 22 dereceyle Beylikova, Mihalgazi ve Sarıcakaya'da olması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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