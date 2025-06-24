Eskişehir'de Göç Dengesi Değişti: Gelenlerin Sayısı Azaldı

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TÜİK'in 2024 verilerine göre, Eskişehir'e gelen yabancı ve Türk vatandaşlarının sayısı, göç edenlerle kıyaslandığında azaldı. 2024 sonu itibarıyla şehirde yabancı uyruklu nüfus 24 bin 180, gelenlerin sayısı ise 3 bin 439 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 'Uluslararası Göç İstatistikleri, 2024' verilerine göre, ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'e de gelenlerin sayısı, gidenlere göre azaldı.

2024 Yılı sonu itibarı ile ülke nüfusu olan 85 milyon 664 bin 944 kişinin 1 milyon 480 bin 547'si yabancı uyruklu. Bu dönemde ülkeye 103 bin 732'si Türk vatandaşı, 210 bin 856'sı yabancı uyruklu olmak üzere 314 bin 588 kişi geldi. Aynı dönemde 151 bin 140'ı Türk vatandaşı ve 273 bin 205'i olmak üzere 424 bin 345 kişi göç ederek gitti. Ülkeye gelenlerin 143 bin 252'si kadın, 171 bin 336'sı erkek, göç edenlerin ise 187 bin 949'u kadın, 236 bin 396'sı erkek olarak belirlendi.

Eskişehir'e 3 bin 439 kişi geldi, 4 bin 988 kişi göç etti

Açıklanan TÜİK verilerine göre, 921 bin 630 olan Eskişehir nüfusunun 24 bin 180 kişisi yabancı uyruklu. Bu dönemde, bin 288'i Türk vatandaşı, 2 bin 151'i yabancı uyruklu olmak üzere Eskişehir'e 3 bin 439 kişi gelirken, bin 403'ü Türk vatandaşı ve 3 bin 585'i yabancı uyruklu olmak üzere 4 bin 988 kişi göç etti. Eskişehir'e gelenlerin bin 875'i kadın, bin 564'ü erkek, gidenlerin ise 2 bin 81'i kadın, 2 bin 907'si erkek oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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