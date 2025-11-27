Eskişehir'de Gıda ve Yem Denetimlerinde 673 Bin TL Ceza

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen gıda ve yem denetimlerinde toplam 673 bin 720 TL ceza kesildi.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerinin tüketici sağlılığının korunması amacıyla denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 20-26 Kasım 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 298 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 15 numune alımı, 52 ithalat ve 162 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda 6 idari yaptırım uygulanırken, toplam 673 bin 720 TL ceza yazılıp, 1 imha ve 1 toplatma kararı alındığı belirtildi. - ESKİŞEHİR