Eskişehir'de Gıda ve Yem Denetimlerinde 1 Milyondan Fazla Cezai İşlem

Eskişehir'de son 1 ay içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimlerinde toplam 1 milyon 283 bin 904 TL para cezası kesilirken, 3 toplatma ve 8 imha kararı alındı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgilere göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü'nün denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzı sağlanması amacıyla 1 Eylül - 1 Ekim 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce bin 213 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 84 numune alımı, 142 ithalat ve 954 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sonucunda 20 idari yaptırım uygulanırken, 1 milyon 283 bin 904 TL para kesildi. Ayrıca, 1 faaliyet durdurma, 3 toplatma ve 8 imha kararı alındığı belirtildi. - ESKİŞEHİR