Eskişehir'de Gıda ve Yem Denetimlerinde 1.4 Milyon TL Ceza

Eskişehir'de haftalık gıda ve yem denetimlerinde 1 milyon 433 bin 771 TL para cezası yazılırken, 1 imha ve 2 toplatma kararı alındı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerinin haftalık denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 2-8 Eylül 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce; 362 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 14 numune alımı, 61 ithalat ve 2024 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Tespit edilen aykırılıklarla ilgili 5 idari yaptırım uygulanırken, 1 milyon 433 bin 771 TL para cezası yazıldı. Ayrıca, 1 imha ve 2 toplatma kararı alındığı belirtildi. - ESKİŞEHİR