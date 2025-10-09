Haberler

Eskişehir'de Gıda ve Yem Denetimlerinde 1.4 Milyon TL Ceza

Eskişehir Valiliği, haftalık gıda ve yem denetimlerinde 1 milyon 433 bin 771 TL para cezası kesildiğini, 1 imha ve 2 toplatma kararı alındığını açıkladı. Denetimlerde toplam 362 işletme denetlendi.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerinin haftalık denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 2-8 Eylül 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce; 362 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 14 numune alımı, 61 ithalat ve 2024 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Tespit edilen aykırılıklarla ilgili 5 idari yaptırım uygulanırken, 1 milyon 433 bin 771 TL para cezası yazıldı. Ayrıca, 1 imha ve 2 toplatma kararı alındığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
