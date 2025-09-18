Eskişehir'de Gıda ve Yem Denetimleri: 189 Bin TL Ceza Kesildi

Eskişehir'de gerçekleştirilen haftalık gıda ve yem denetimleri sonucunda 189 bin 310 TL ceza kesilirken, 3 imha kararı alındı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerinin haftalık denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 11-17 Eylül 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 265 risk esaslı ve yem işletme denetimi, 18 numune alımı, 56 ithalat ve 200 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sonucunda 5 idari yaptırım uygulanırken, 189 bin 310 TL ceza kesildiği ve 3 imha kararı alındığı belirtildi. - ESKİŞEHİR