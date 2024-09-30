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Eskişehir'de Gıda İsrafına Karşı Eğitim Programı Düzenlendi

Eskişehir'de Gıda İsrafına Karşı Eğitim Programı Düzenlendi
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, '29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafına Karşı Farkındalık Günü' etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencilerine gıda güvenliği ve israfı konularında eğitim vererek bilinçlenmelerini sağladı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, '29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafına Karşı Farkındalık Günü' etkinlikleri çerçevesinde geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirmek amacıyla ilkokul öğrencilerine yönelik anlamlı bir eğitim düzenledi.

Tepebaşı ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Sekiören Köy İlkokulu'nda gerçekleştirilen bu program ile çocukların gıda güvenliği ve israf konularında bilinçlenmeleri hedeflendi. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli gıda mühendisleri Ece Dergi, Zuhal Ünal Canbaz, Ayşe Özden, Müge Çimen ve Sena Gökdağ Kaymak öğrencilere 'Gıda Güvenilirliği' ve 'Gıda ve Su İsrafı' üzerine kapsamlı bir eğitim verdi. Eğitimde çocuklara sadece teorik bilgi aktarmak değil, aynı zamanda bu önemli konularla ilgili farkındalık kazanmalarını sağlamaları amaçlandı.

Öğrenciler gıda israfını önleyeceklerine ve su gönüllüsü olacaklarına dair söz verdiler

Eğitime katılan öğrenciler, gıda israfı maskotu 'Cano' karakteri ile eğlenceli ve eğitici bir video izledi. Bu video, onlara gıda israfı yapmamanın ve suyu tasarruflu kullanmanın ne kadar önemli olduğunu anlamalarına yardımcı oldu. Eskişehir'de küçük yaşlardan itibaren çevre bilinci ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirme hedefiyle düzenlenen programın sonunda öğrenciler, gıda israfını önleyeceklerine ve su gönüllüsü olacaklarına dair söz vererek bu farkındalık hareketine desteklerini gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eğitim Tarım Çevre Yerel Yaşam

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