Eskişehir'de Gıda Denetimlerinde 1 Milyon 307 Bin TL Ceza

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda güvenliği ihlalleri nedeniyle işletmelere toplam 1 milyon 307 bin 311 TL para cezası uyguladı. Denetimler 1-6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda esaslarını ihlal nedeniyle Eskişehir'deki işletmelere idari yaptırımlar sonucu toplam 1 milyon 307 bin 311 TL para cezası uyguladığı belirtildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından 1-6 Ağustos tarihlerinde denetimler gerçekleştirildi. Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Aylık Denetim Raporu kapsamında; bin 105 adet risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 48 adet ithalat işlemleri, 181 adet ihracat işlemleri, 8 adet numune alımı yapıldı. Denetimler çerçevesinde ayrıca 6 adet idari yaptırım ve 3 imha kararı gerçekleştirildi. İdari yaptırımlar sonucu işletmelere toplam 1 milyon 307 bin 311 TL para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR

