Gıda ve yem denetimlerinde 1 milyon 158 bin TL ceza kesildi

Eskişehir'de son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 1 milyon 158 bin 14 TL ceza yazıldı.

Eskişehir Valiliği, 'Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Aylık Haftalık Raporu'nu yayınladı. Paylaşılan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince 4-10 Aralık 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 262 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 12 numune alımı, 53 ithalat ile 166 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda toplam 11 idari yaptırım uygulandığı, 1 milyon 158 bin 14 TL ceza yazıldığı ve 1 toplatma kararı alındığı belirtildi. - ESKİŞEHİR