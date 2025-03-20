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Eskişehir'de Gıda Denetimlerinde 1,4 Milyon TL Ceza Kesildi

Eskişehir'de Gıda Denetimlerinde 1,4 Milyon TL Ceza Kesildi
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Tüketici Sağlığının Korunması ve Gıda Arzına Yönelik Çalışmalar' kapsamında yapılan denetimlerde toplam 1 milyon 433 bin 772 TL ceza uyguladı. Ayrıca 1 toplatma kararı alındı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde uygulanan 5 idari yaptırım sonucunda, toplam 1 milyon 433 bin 772 TL para cezası kesildi.

Eskişehir Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 'Tüketici Sağlığının Korunması ve Gıda Arzına Yönelik Çalışmalar' ile ilgili haftalık faaliyet raporunu yayınladı. Paylaşılan bilgiye göre; 8-14 Mart 2025 tarihleri arasında 187 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 66 ithalat işlemleri, 16 numune alımı ve 220 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sonucunda, uygulanan 5 idari yaptırım sonucunda toplam 1 milyon 433 bin 772 TL para cezası kesildi. Ayrıca 1 toplatma kararı alındığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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