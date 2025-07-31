Eskişehir'de Gıda Denetimlerinde 1.2 Milyon TL Ceza Uygulandı
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Temmuz ayında yaptığı denetimlerde toplam 1 milyon 200 bin 833 TL para cezası uyguladı. Denetimler, tüketici sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirildi.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Temmuz ayı denetimleri kapsamında, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda esaslarını ihlal nedeniyle Eskişehir'deki işletmelere idari yaptırımlar sonucu toplam 1 milyon 200 bin 833 TL para cezası uygulandı.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından 1-31 Temmuz tarihlerinde denetimler gerçekleştirildi. Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Aylık Denetim Raporu kapsamında; bin 105 adet risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 237 adet ithalat işlemleri, 649 adet ihracat işlemleri, 51 adet numune alımı yapıldı. Denetimler çerçevesinde ayrıca 13 adet idari yaptırım, 1 adet toplatma ve 6 imha kararı gerçekleştirildi. İdari yaptırımlar sonucu işletmelere toplam 1 milyon 200 bin 833 TL para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR