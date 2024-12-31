Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Özel'in yeni yılını kutladı
Erdoğan'dan iki parti liderine telefon! Yeni yıllarını kutladı
Hizbullah, İsrail'i açık açık tehdit etti! Saldırı için tarih verdiler
Netanyahu'yu tehdit edip saldırı için tarih verdiler
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam
Gassalların anlattıkları tüyler ürpertti: Pişirdiğimiz yemeği yemeyen bile oluyor
Eskiden dillendirmeye çekindikleri meslekleri şimdi gündem oldu

Eskişehir’de Gıda Denetimleri Hızlandı

Eskişehir’de Gıda Denetimleri Hızlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yılbaşı öncesi gıda güvenliğini sağlamak amacıyla gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde denetimler artırıldı. Özellikle alkollü içecekler ve tüketimi artan gıda ürünleri üzerinde yoğunlaşan denetimlerde olumsuzluk tespit edilen işletmelere yasal işlemler uygulandı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri tarafından tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimler hızlandırıldı.

Tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerleri, alkollü içecek satışı yapılan işletmeler ve servisi yapılan restoranlar ile otellerin mutfaklarına yönelik denetimler sürüyor. Bu çerçevede; özellikle yılbaşı sürecinde üretimi ve tüketimi artan her türlü içecek, kuru yemiş, kanatlı eti, şekerleme, pastacılık ürünleri ve benzeri gıdalara yönelik denetimler yapıldı. Ayrıca sahte ve kaçak alkolün yanı sıra izlenebilirlik, genel ve özel hijyen kuralları, çalışan personel hijyeni ve eğitimi, faaliyet kapsamı ile kullanılan hammadde konularında resmi kontroller gerçekleştirildi. Yapılan resmi kontrollerde olumsuzluk tespit edilen işletmelere yasal işlemler uygulandı.

Yaklaşan yılbaşı öncesi 2 kurum ortak denetim yaptı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğinde tüketicilerin korunmasına yönelik ortaklaşa denetimlerde gıda ürünlerine yoğunlaşıldı. Özellikle zincir marketler başta olmak üzere yılbaşı öncesi satışı artan ürünleri satan yerel işletmelerin 5996 Sayılı Kanun çerçevesinde tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması konusunda gerekli kontrolleri yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bahçeli'den DEM'in teröristbaşıyla yaptığı görüşmeye ilk yorum
img

Esad sonrası normalleşme umutlarını rafa kaldıracak tehdit
img

2. Lig takımına 100 bin lira bağışladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin'in kayyum atadığı Anadolu Efes'ten açıklama var
Putin'in kayyum atadığı Türk devinden açıklama var
Acun Ilıcalı'nın takımı borç batağında
Takımı borç batağında
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı

Son Dakika Haberleri

Adana ASKİ su kesintisi! 31 Aralık-1 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba İstanbul okul yok mu (Son Dakika İstanbul Valiliği)? Hakkari okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Hakkari okul yok mu (Son Dakika Hakkari Valiliği)? Erzurum okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Erzurum okul yok mu (Son Dakika Erzurum Valiliği)? Hatay okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Hatay okul yok mu (Son Dakika Hatay Valiliği)? Giresun okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Giresun okul yok mu (Son Dakika Giresun Valiliği)? Iğdır okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Iğdır okul yok mu (Son Dakika Iğdır Valiliği)? Gaziantep okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Gaziantep okul yok mu (Son Dakika Gaziantep Valiliği)? Gümüşhane okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Gümüşhane okul yok mu (Son Dakika Gümüşhane Valiliği)? Isparta okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Isparta okul yok mu (Son Dakika Isparta Valiliği)? İZSU İzmir su kesintisi! 31 Aralık-1 Ocak Torbalı, Menderes, Aliağa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.