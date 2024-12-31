Eskişehir’de Gıda Denetimleri Hızlandı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri tarafından tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimler hızlandırıldı.

Tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerleri, alkollü içecek satışı yapılan işletmeler ve servisi yapılan restoranlar ile otellerin mutfaklarına yönelik denetimler sürüyor. Bu çerçevede; özellikle yılbaşı sürecinde üretimi ve tüketimi artan her türlü içecek, kuru yemiş, kanatlı eti, şekerleme, pastacılık ürünleri ve benzeri gıdalara yönelik denetimler yapıldı. Ayrıca sahte ve kaçak alkolün yanı sıra izlenebilirlik, genel ve özel hijyen kuralları, çalışan personel hijyeni ve eğitimi, faaliyet kapsamı ile kullanılan hammadde konularında resmi kontroller gerçekleştirildi. Yapılan resmi kontrollerde olumsuzluk tespit edilen işletmelere yasal işlemler uygulandı.

Yaklaşan yılbaşı öncesi 2 kurum ortak denetim yaptı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğinde tüketicilerin korunmasına yönelik ortaklaşa denetimlerde gıda ürünlerine yoğunlaşıldı. Özellikle zincir marketler başta olmak üzere yılbaşı öncesi satışı artan ürünleri satan yerel işletmelerin 5996 Sayılı Kanun çerçevesinde tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması konusunda gerekli kontrolleri yapıldı. - ESKİŞEHİR