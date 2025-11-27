Eskişehir'de Gıda Denetimleri: 2 İşletmede Eksiklik Tespit Edildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, bir alışveriş merkezindeki 2 işletmede eksiklik tespit edildi.

Vatandaşın güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla et, tavuk, süt ve süt ürünleri gibi yüksek risk grubundaki hayvansal gıdaların satış noktaları ile toplu tüketim yerlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Toplam 8 işletme üzerinde yapılan incelemelerde, ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen gereklilikleri, depolama şartları, izlenebilirlik kayıtları, etiket bilgileri ve çalışanların eğitim durumları tek tek kontrol edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çi de denetimlere katılarak süreci yakından takip etti.

Denetimler sonucunda 2 işletmede eksiklik tespit edildi

Yapılan kontroller sonucunda mevzuata uygunluk açısından eksiklik tespit edilen 2 işletmeye şartlarını düzeltmeleri için süre verildi. Müdürlük, verilen sürenin sonunda işletmelerin yeniden denetleneceğini ve uygunsuzlukların giderilmemesi halinde mevzuat çerçevesinde gerekli yaptırımların uygulanacağını belirtti.

"Tek bir riskin dahi göz ardı edilmesine izin vermeyeceğiz"

İl Müdürü Çil, denetim ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gıda güvenliği bir tercih değil; toplum sağlığı açısından ulusal bir güvenlik konusudur. Eskişehir'de tek bir riskin dahi göz ardı edilmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR