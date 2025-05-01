Eskişehir'de Gıda Denetimleri: 1 Milyon TL Para Cezası Uygulandı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü nisan ayı denetimleri kapsamında, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda esaslarını ihlal nedeniyle Eskişehir'deki işletmelere idari yaptırımlar sonucu toplam 1 milyon 95 bin 48 TL para cezası uygulandı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından 1-30 Nisan tarihlerinde denetimler gerçekleştirildi. Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Aylık Denetim Raporu kapsamında; 660 adet risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 138 adet ithalat işlemleri, 565 adet ihracat işlemleri, 47 adet numune alımı yapıldı. Denetimler çerçevesinde ayrıca 8 adet idari yaptırım, 4 adet toplatma, 1 faaliyet durdurma, 3 imha kararı ve 7 kamuoyu duyurusu gerçekleştirildi. İdari yaptırımlar sonucu işletmelere toplam 1 milyon 95 bin 48 TL para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR