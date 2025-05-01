Bolu'daki otel faciasında yangının çıkış anı kamerada

78 kişiye mezar olan oteldeki yangının çıkış anı kamerada
CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İstanbul'da büyük arbede! Onlarca polis milletvekilini çembere aldı
Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin

Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin
14 yaşındaki çocuk, evine yardım için gelen kadının boğazını kesti

14 yaşındaki çocuk, evine yardım için gelen kadının boğazını kesti

Eskişehir'de Gıda Denetimleri: 1 Milyon TL Para Cezası Uygulandı

Eskişehir'de Gıda Denetimleri: 1 Milyon TL Para Cezası Uygulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, nisan ayı denetimleri kapsamında güvensiz gıda üretimi nedeniyle işletmelere toplam 1 milyon 95 bin 48 TL para cezası uyguladı. 660 gıda ve yem işletmesi denetlendi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü nisan ayı denetimleri kapsamında, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda esaslarını ihlal nedeniyle Eskişehir'deki işletmelere idari yaptırımlar sonucu toplam 1 milyon 95 bin 48 TL para cezası uygulandı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından 1-30 Nisan tarihlerinde denetimler gerçekleştirildi. Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Aylık Denetim Raporu kapsamında; 660 adet risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 138 adet ithalat işlemleri, 565 adet ihracat işlemleri, 47 adet numune alımı yapıldı. Denetimler çerçevesinde ayrıca 8 adet idari yaptırım, 4 adet toplatma, 1 faaliyet durdurma, 3 imha kararı ve 7 kamuoyu duyurusu gerçekleştirildi. İdari yaptırımlar sonucu işletmelere toplam 1 milyon 95 bin 48 TL para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.