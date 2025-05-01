Eskişehir'de Gıda Denetimleri: 1 Milyon TL Para Cezası Uygulandı
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, nisan ayı denetimleri kapsamında güvensiz gıda üretimi nedeniyle işletmelere toplam 1 milyon 95 bin 48 TL para cezası uyguladı. 660 gıda ve yem işletmesi denetlendi.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü nisan ayı denetimleri kapsamında, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda esaslarını ihlal nedeniyle Eskişehir'deki işletmelere idari yaptırımlar sonucu toplam 1 milyon 95 bin 48 TL para cezası uygulandı.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından 1-30 Nisan tarihlerinde denetimler gerçekleştirildi. Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Aylık Denetim Raporu kapsamında; 660 adet risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 138 adet ithalat işlemleri, 565 adet ihracat işlemleri, 47 adet numune alımı yapıldı. Denetimler çerçevesinde ayrıca 8 adet idari yaptırım, 4 adet toplatma, 1 faaliyet durdurma, 3 imha kararı ve 7 kamuoyu duyurusu gerçekleştirildi. İdari yaptırımlar sonucu işletmelere toplam 1 milyon 95 bin 48 TL para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR