Eskişehir'de gençlerin dijital dünyayla ilişkisi seminerlerde ele alındı

Eskişehir'de gençlerin dijital dünyayla kurduğu ilişki, İl Müftülüğü tarafından düzenlenen seminerlerde ele alındı.

Yaz Kur'an Kursları ve Gençlik Merkezler'indeki öğrencilere yönelik gerçekleştirilen seminerlerde, teknolojinin hem faydaları hem de bağımlılık yaptığında ortaya çıkan muhtemel riskler detaylı bir şekilde değerlendirildi. İl Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Betül Sağlam ve ilçe müftülükleri koordinatörleri tarafından verilen seminerlerde, öğrencilere teknolojinin bilinçli kullanımı konusunda önemli bilgiler aktarıldı.

Öğrencilere teknolojiden arınma zamanları oluşturmaları tavsiye edildi

İl Koordinatörü Sağlam, teknolojik aletlerin hayatımıza kolaylık sağladığını ancak aşırı kullanımın bireylerin sosyal hayatlarını olumsuz etkileyebileceğini vurguladı. Seminerlerde, teknoloji bağımlılığının belirtileri, bu durumun aile ve çevre üzerindeki etkileri ve bağımlılıktan korunma yolları gibi konulara değinildi. Öğrencilere, dengeli bir yaşam sürmek için teknolojiden arınma zamanları oluşturmaları ve farklı hobilere yönelmeleri önerildi. - ESKİŞEHİR