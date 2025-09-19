Haberler

Eskişehir'de Gençlere Teşekkür Belgeleri Verildi

Eskişehir'de Gençlere Teşekkür Belgeleri Verildi
Eskişehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, Çocuk Hakları İl Komitesi'nde görevini tamamlayan gençlere teşekkür belgeleri sundu. Bayrak, gençlerin bu süreçte edindikleri tecrübelerin hayatlarına katkı sağlayacağını vurguladı.

Eskişehir'de Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi iken lise öğrenimlerini tamamlayarak komitedeki görev süreleri sona eren gençlere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak tarafından teşekkür belgeleri verildi.

Düzenlenen törende gençlere hitap eden İl Müdürü Orhan Bayrak, onların sadece bir görevi tamamlamakla kalmayıp, hayatlarına önemli bir başarı ve tecrübe eklediklerini vurguladı. Gençlere gelecek yolculuklarında rehber olacak tavsiyelerde bulunan İl Müdürü Bayrak, "Hayatlarınıza eklediğiniz başarılarınızdan birini daha tamamladınız. Bu, sizin için sadece bir mezuniyet değil; aynı zamanda sorumluluk bilinciyle topluma nasıl katkı sağlayabileceğinizin de bir kanıtıdır. Bundan sonraki süreçte de en büyük gücünüz olacak kişilik ve karakterlerinize, hayattaki değerlerinize sıkı sıkıya sahip çıkıp kendinize yeni değerler eklemeye devam edin. Çocuk Hakları İl Komitesi'nde göstermiş olduğunuz özveri ve takdire şayan çalışmalarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
