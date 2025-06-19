Eskişehir'de Geleneksel Oyunlar Tırı Çocuklarla Buluştu

Eskişehir'de Geleneksel Oyunlar Tırı Çocuklarla Buluştu
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 'Geleneksel Oyunlar Tırı' etkinliğinde çocuklarla bir araya gelerek kültürel mirasın önemine vurgu yaptı. Etkinlikte çeşitli geleneksel oyunlarla eğlenen çocuklar, sosyal gelişimlerine katkı sağladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kültürel mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirilen 'Geleneksel Oyunlar Tırı'nda çocuklarla bir araya geldi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından hayata geçirilen 'Geleneksel Oyunlar Tırı', Valilik Meydanı'nda öğrencilerle buluştu. Etkinlik alanını ziyaret eden Vali Aksoy, çocuklarla yakından ilgilendi ve geleneksel oyunlara eşlik etti. 14 farklı deneyim istasyonunun kurulduğu alanda Mas Güreşi, Mangala, Onikitaş ve Halat Çekme gibi federasyon branşlarının yanı sıra çuval yarışı, çember çevirme, aşık oyunu ve kukla gösterisi gibi birçok geleneksel oyun yer aldı. Yüz boyama, masal anlatımı ve hediye dağıtımı gibi etkinliklerle renklenen programda çocuklar doyasıya eğlendi.

"Yeni nesil çocuklarımızı bu geleneksel oyunlarla buluşturmak gerçekten çok kıymetli"

Ziyareti sırasında açıklamada bulunan Vali Aksoy, "Geleneksel oyunlar sadece eğlenceli vakit geçirmekten öte, çocuklarımızın sosyal gelişimini destekleyen, kültürel hafızamızı canlı tutan çok kıymetli miraslardır. Bizim çocukluğumuzda, bugünkü gibi çok fazla hazır oyuncak yoktu. Ancak doğal ortamlarda, kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz oyuncaklarla oynardık. Bugün de baktığımda, çocuklarımızın geleneksel oyunlar kapsamında oynadığı 9 Taş, 12 Taş gibi oyunlar, bizim de çocukken oynadığımız oyunlardan biriydi. Elbette her yörede farklı oyunlar mutlaka oynanmıştır. Yeni nesil çocuklarımızı bu geleneksel oyunlarla buluşturmak gerçekten çok kıymetli. Bu anlamda emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın elektronik ortamdan, bilgisayar ve tabletten bir nebze olsun uzaklaşıp böyle doğal oyuncaklarla zaman geçirmeleri, onların sağlıklı gelişimi açısından da son derece önemlidir. Bu faaliyeti oldukça değerli buluyorum. Katkı sağlayan, emek veren herkese tekrar teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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