Eskişehir'de Gece Tramvay Seferleri 1 Gün Boyunca Yapılmayacak

Eskişehir'de bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 'Otogar - SSK' ve 'OGÜ - SSK' hatlarında gece tramvay seferleri 1 gün boyunca gerçekleştirilemeyecek.

Eskişehir'de bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bazı hatlarda 1 günlüğüne gece seferlerinin yapılamayacağı açıklandı.

ESTRAM, konuyla ilgili resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada; 31 Ekim 2025 ile 25 Kasım 2025 tarihlerini birbirine bağlayan gece, bakım ve onarım faaliyetleri yapılacağı belirtildi. Bu sebeple, 'Otogar - SSK' ve 'OGÜ - SSK' hatlarında gece tramvay seferlerinin yapılamayacağı aktarıldı. - ESKİŞEHİR

