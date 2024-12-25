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Eskişehir'de GAMER Toplantısı: Güvenlik ve Acil Durumlar İçin Stratejiler Belirleniyor

Eskişehir'de GAMER Toplantısı: Güvenlik ve Acil Durumlar İçin Stratejiler Belirleniyor
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Eskişehir Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) toplantısında, 2025 yılı için güvenlik önlemleri ve acil durum müdahale kapasite artırma çalışmaları görüşüldü. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ildeki güvenlik tehditlerine karşı etkili hazırlıkların önemine vurgu yaptı.

Eskişehir Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantısı, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Valilik İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) olarak 2025 yılı içerisinde yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemler üzerinde duruldu. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, konuyla ilgili olarak şunları dile getirdi:

"GAMER olarak ilimizde güvenlik ve acil durumlara yönelik müdahale kapasitemizi artırmak için titizlikle çalışıyoruz. Bu toplantılar, ilimizde muhtemel acil durumlar ve güvenlik tehditlerine karşı etkin bir şekilde hazırlıklı olabilmemiz adına büyük önem taşıyor. 2025 yılı içerisinde gerçekleştireceğimiz çalışmalar ile ilimizin güvenlik ve acil durum müdahale kapasitesini ve ilgili kurumlar arası koordinasyonu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. İlgili tüm kurumlarla koordineli bir şekilde çalışarak, vatandaşlarımızın güvenliğini en üst seviyede sağlamaya devam edeceğiz."

Toplantıda, Eskişehir'de karşılaşılabilecek muhtemel acil durumlar ve güvenlik tehditlerine karşı alınacak önlemler ve yapılacak çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı. Kurul üyelerinin kendi alanlarındaki çalışmalar ve önerilerini paylaştığı toplantıda, 2025 yılı için ortak bir strateji oluşturma konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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