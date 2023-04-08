Eskişehir'de 'Frezya' çiçeğine yoğun talep

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte çeşit çeşit çiçekler raflardaki yerini almaya başlarken Eskişehir'de ki çiçekçi esnafları 'Frezya' çiçeğine talebin yoğun olduğunu ifade ettiler.

Eskişehir'de çiçekçi esnafı bahar aylarının gelmesiyle yoğun bir mesai içine girdi. Vatandaşlar hem yaklaşan düğün ve nişan sezonu için hem de eş, dost, akraba ziyaretlerinde hediye olarak çiçekleri tercih etmeye başladı. Çiçekçi esnafı ise Ramazan ayının bitmesinin ardından satışların hız kazanacağını söyledi. Vatandaşlar tarafından en çok rağbet gören mevsim çiçeği ise Frezya çiçeği. Her mevsimde farklı bir çiçeğin satıldığını ifade eden çiçekçi Levent İmrak, nisan ve mayıs aylarında özellikle Frezya çiçeğinin satıldığını söyledi.

Ramazan ayının sona ermesinin ardından satışların artacağından ümitli olduklarını vurgulayan Levent İmrak, "23 senedir beri çiçeklik işi içindeyiz. Her mevsim farklı çeşitlerde çiçekler rağbet görüyor. Orkide, kırmızı gül, mini bahçe gibi çiçeklerimiz mevcut. Bu mevsimde ilgi gören çiçek Frezya çiçeğidir. Şu an Ramazan dolayısıyla düğün sezonu tam açılmadı ama kış aylarından yeni çıkıyoruz. Ramazan ayının bitmesiyle birlikte düğün sezonunda başladıktan sonra satışların artmasını ümit ediyoruz. Düğün sezonu için umudumuz yüksek. Son birkaç senedir gerek pandemi gerekse ekonomik sıkıntılardan dolayı yapılamayan, ertelenen düğünlerin bu sene yapılacağını tahmin ediyorum. Düğün sezonunda çiçeklere ilgi olmasında hareketlilik bekliyoruz açıkçası. Çiçeklerin fiyatları cinsine göre 70 liradan başlayıp, 1500- 2 bin liraya kadar yükseliyor." diye konuştu.

İmrak, bahar aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların saksılardaki toprakları değiştirdiğini de sözlerine ekledi. - ESKİŞEHİR