Eskişehir'de Fevziçakmak Mahallesi'ne Yeni Yağmur Suyu Hattı - Haberler

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Eskişehir'de Fevziçakmak Mahallesi'ne Yeni Yağmur Suyu Hattı

ANKA - Yerel
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Eskişehir'de Fevziçakmak Mahallesi'ne Yeni Yağmur Suyu Hattı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), Tepebaşı İlçesi Fevziçakmak Mahallesi’ni yağmur suyu hattına kavuşturuyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), Tepebaşı İlçesi Fevziçakmak Mahallesi'ni yağmur suyu hattına kavuşturuyor.

ESKİ, yağmur suyu hattı yetersiz olan Tepebaşı İlçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde ilave yağmur suyu hatları yapıyor. Küresel ısınma ile birlikte değişen iklim şartlarının getirdiği ani yağış ve sel baskınlarına karşı ESKİ Genel Müdürlüğü, şehri sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturmak için çalışmalarına devam ediyor.

2022 yılı yatırım programı kapsamında Tepebaşı İlçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde toplam 1,71 kilometre uzunluğunda yeni yağmur suyu hattı yapım çalışmalarının büyük bir kısmını tamamlayan ekip, ızgara yapım çalışması ve terfi merkezinin kurulması ile mahallenin önemli bir problemini çözüme kavuşturmuş olacak. Mahalle sakinleri yapılan yatırımlar için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e ve ESKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

ANKA / Yerel

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