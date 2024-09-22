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Eskişehir'de Fenerbahçe-Galatasaray Derbisine Yoğun İlgi

Eskişehir'de Fenerbahçe-Galatasaray Derbisine Yoğun İlgi
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, Eskişehir'de büyük bir heyecanla izlendi. Maç yayını yapan işletmeler dolarken, bazı sporseverler dışarıdan izlemek zorunda kaldı.

Eskişehir'de Fenerbahçe- Galatasaray maçını televizyondan seyretmek isteyen vatandaşlar maç yayını yapan işletmelerde büyük yoğunluk oluştururken, oturacak yer bulamayan sporseverler derbiyi dışarıdan televizyonunu görebildikleri yerlerin önünden takip etti.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi dün akşam Kadıköy'de gerçekleşti. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maç yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de büyük bir heyecanla takip edildi. Maç başlamadan günler önce pek çok kafe ve işletmede derbi saati için rezervasyonlar yapıldı. Derbi saatinde ise kent merkezinde maç yayını yapan neredeyse bütün işletmelerin dolu olduğu görüldü. Kendilerine yer bulamayan bazı sporseverler ise derbiyi dışarıdan televizyonunu görebildikleri işletmelerin önünden takip etti. Özellikle Adalar Bulvarı'ndaki bazı yerlerin önünde maç izlemek için büyük bir kalabalık oluşturan vatandaşlar dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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