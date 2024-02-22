Eskişehir'de Evlenen Çiftlerin Sayısı Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan Evlenme ve Boşanma İstatistikleri 2023'e göre, Eskişehir'de evlenen çiftlerin sayısı 2022 yılında 5 bin 875 iken, 2023 yılında artarak 6 bin 31 oldu.

TÜİK hem Türkiye geneli hem de illerle ilgili 2023 yılına ait evlenme ve boşanma istatistiklerini paylaştı. Yayınlanan verilere göre, evlenen çiftlerin sayısı 2022 yılında 575 bin 891 iken, 2023 yılında 565 bin 435 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2023 yılında binde 6,63 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2022 yılında 182 bin 437 iken, 2023 yılında 171 bin 881 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı ise 2023 yılında binde 2,01 olarak gerçekleşti. Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2023 yılında erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,7 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş olarak gerçekleşti.

Kentte 2023 yılında toplam 2 bin 519 boşanma oldu

Eskişehir için yayınlanan verilere göre, evlenen çiftlerin sayısı 2022 yılında 5 bin 875 iken, 2023 yılında 6 bin 31 oldu. Ortalama ilk evlenme yaşı 2022 yılında erkeklerde 28,8, kadınlarda 26,6, 2023 yılında erkeklerde 28,8, kadınlarda 26,5 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2022 yılında binde 6,51, 2023 yılında 6,62 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2022 yılında 2 bin 485 iken, 2023 yılında 2 bin 519 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2022 yılında binde 2,75, 2023 yılında 2,77 olarak gerçekleşti. Evlilik süresine göre boşanmalar ise 2023 yılında toplam 2 bin 519, 1 yıldan az 67, 1 yılda 227, 2 yılda 163, 3 yılda 134, 4 yılda 118, 5 yılda 126, 6-10 yılda 568, 11-15 yılda 359, 16 yıl ve üzeri 756, bilinmeyen 1 oldu. - ESKİŞEHİR