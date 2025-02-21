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Eskişehir'de Evlenecek Çiftlere Eğitim Verildi

Eskişehir'de Evlenecek Çiftlere Eğitim Verildi
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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, evlenmek için devlet desteği alan çiftlere yönelik eğitim ve bilgilendirme etkinliği düzenlendi. '2025 Aile Yılı' kapsamındaki proje ile evlilik öncesi çiftlere danışmanlık hizmeti sunuldu.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, devlet desteğiyle evlenmek için başvurusu kabul edilen çiftlere yönelik eğitim verilerek bilgilendirme yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen '2025 Aile Yılı' etkinlikleri devam ediyor. Bu çerçevede Eskişehir'de, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" için ön başvuruları onaylanan çiftlere yönelik Sivrihisar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nce evlilik öncesi eğitim, danışmanlık hizmeti ile proje ve süreç hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Aile Yılı kapsamında evlenecek olanlara yönelik başlatılan proje sürecinin ilerleyişi hakkında çeşitli sunumlar yapılan etkinlikte, ayrıca çiftlerin soruları da yanıtlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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