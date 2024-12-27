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Eskişehir'de eTwinning Ödül Töreni Düzenlendi

Eskişehir'de eTwinning Ödül Töreni Düzenlendi
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Eskişehir'de düzenlenen eTwinning ödül töreninde 222 öğretmen ve 64 okul ödüllerini aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, uluslararası projelerin eğitim kurumlarında kültür oluşumuna katkı sağladığını ifade etti.

Eskişehir'de kalite etiketiyle ödüllendirilmiş 222 öğretmen ve 'eTwinnning Okulu' olmaya hak kazanmış 64 okul düzenlenen tören ile ödüllerine kavuştu.

'eTwinning Ödül Töreni', Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. 2023-2024 eğitim öğretim yıllında 'eTwinning' projesi yürütüp kalite etiketiyle ödüllendirilmiş 222 öğretmen ile birlikte 2023-2024 ve 2024-2025 eğitim öğretim yıllarında 'eTwinnning Okulu' olmaya hak kazanmış 64 okul ödüllerine kavuştu. Yapılan çalışmaların neticesinde verilen 'eTwinning Kalite Etiketi' ve 'eTwinning Okul Etiketi' ödülleri, il genelinde yenilikçi eğitim anlayışını benimseyen ve eğitimi dinamik kılmak için çabalayan öğretmenlerin sayısının her geçen gün arttığını gösterdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, programda yaptığı konuşmada, eTwinning gibi uluslararası projelerde yer almanın okullarda kurum kültürünün oluşumuna destek sağladığını ifade etti. Aydın, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedeflediği öz güvenli ve ülkesini imar eden nesiller inşa etme yolunda da önemli bir çalışma olduğunu ifade etti. Sinan Aydın, köklerinden beslenen, aynı zamanda içinde bulunduğu şartlara ayak uyduran ve hatta yön veren bireyleri yetiştirme gayreti içinde olan tüm eğitimcilere teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Ulusal Destek Servisi Koordinatörü Ertan Kocabaş, eTwinning İl Koordinatörleri Sorumlusu Tarık Kaya, etkinlik yöneticisi Musa Engin, protokol üyeleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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