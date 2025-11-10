Eskişehir'de Esnaftan Atatürk'e Saygı: Dükkanlar Türk Bayraklarıyla Süsleniyor

Eskişehir'de 10 Kasım'da esnafın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygısını göstermek amacıyla dükkanlara astığı Türk bayrakları güzel bir görsellik oluşturdu.

Bugün, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümü. Yurt genelinde Atatürk'ü anmak için çeşitli programlar düzenlenirken, Eskişehir Taşbaşı Çarşısı'nda esnaf günün anlam ve önemine binaen dükkanlarına Türk bayrakları astı. Ay yıldızlı bayraklar ile donatılan dükkanların oluşturduğu güzel görsellik, cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı. - ESKİŞEHİR