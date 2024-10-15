Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Esnaf 200 Litre Dondurmayı Ücretsiz Dağıttı

Eskişehir'de Esnaf 200 Litre Dondurmayı Ücretsiz Dağıttı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir pastane, sezon sonu elinde kalan dondurmaları ziyan olmaması için ücretsiz dağıttı. Ancak, vatandaşlar başlangıçta bu duruma inanmadı ve dağıtımda zorluk yaşandı.

Eskişehir'de bir esnaf, biten sezonunun ardından 200 litre dondurmayı vatandaşa ücretsiz dağıtmak istedi. Ancak vatandaşlar bu duruma inanmayınca çalışanlar bedava ürünleri dağıtmakta güçlük çekti.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan bir pastane, biten sezonun ardından dolabı kapatmaya hazırlanırken elinde kalan dondurmayı ziyan olmaması için ücretsiz bir şekilde dağıtmaya karar verdi. Ancak dükkanın önündeki personelin dondurmanın ücretsiz olduğunu belirtmesine rağmen vatandaşlar duruma inanmadı. Çalışanlar ilk anlarda ücretsiz dondurmayı dağıtmakta güçlük çekse de daha sonra işletme önünde yoğunluk oluştu. Çocuklar başta olmak üzere vatandaşlar işletmecilere teşekkür etti. 200 litre dondurma vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtıldığı öğrenildi.

"Bedava satmakta bile zorluk çekiyoruz"

Konuyla alakalı konuşan esnaf Hayri Karacan, "Sezon bitiyor, elimizde kalan dondurmalar zayii olmasın ve seneye satmak zorunda kalmayalım diye bedava dağıttık. Satmadığımız zaman dondurucuya atacağız, seneye satmamız gerekiyor, biz onu yapmıyoruz. Ziyan olacağına vatandaş bedava yesin. Biz her sene bunu yapıyoruz. Aşağı yukarı 200 litre dondurma dağıttık. Vatandaş bedava dağıttığımıza inanmıyor. Bedava satmakta bile zorluk çekiyoruz. Aslında ziyan olmuyor. Diğer dondurmacılar bunu dondurucuya atıyor, seneye sezon başında satmaya başlıyorlar. Bence sağlıklı değil. Hem milletin duasını alıyoruz hem de devamlı taze ürün satmış oluyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Ekonomi 3-sayfa Yerel Yaşam

18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu

Rojin'den acı haber geldi

 CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun

Özel, Bahçeli'ye destek verdi

 GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak

Borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaksınız
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgası! Tek yumrukla komalık etti

"Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meltem Miraloğlu rehin mi tutuluyor, Meltem Miraloğlu kimdir? 16 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Aslan, Koç, İkizler burcu yorumu! 16 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Dünya'dan bakıldığında Ay'ın her gece farklı görünmesinin sebebi nedir? Rojin Kabaiş öldü mü, öldürüldü mü? Rojin Kabaiş neden öldü, kim öldürdü? Rojin Kabaiş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Rojin Kabaiş'e ne oldu? Rojin Kabaiş intihar mı etti, otopsi raporu çıktı mı? DGS EK TERCİH: DGS ek tercih ne zaman? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? ROJİN KABAİŞ BULUNDU MU? Van'da kaybolan Rojin nerede, nasıl bulundu? Rojin Kabaiş olayı nedir? SON DAKİKA: Rojin Kabaiş öldü mü? Rojin Kabaiş ne zaman öldürüldü? Exxen'de hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var? 15 Ekim Exxen UEFA maçları!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.