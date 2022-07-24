Eskişehir'de Engelli Bireylerin Tasarımını Yaptığı 'Tekerrenk Yolu Projesi' Hayata Geçirildi

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kamusal rampaları boyayarak, farkındalığa çağrı projesi olarak uygulanan "TekeRRenk Yolu Projesi" Eskişehir'de ilk kez hayata geçirildi. Engelli bireylerin tasarımını oluşturduğu çalışma vatandaşların büyük ilgisini çekti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Birimi tarafından kentte ilk kez hayata geçirilen "TekeRRenk Yolu Projesi" Adalar Porsuk Bulvarı üzerinde bulunan köprü üzerinde ve rampalarda uygulandı. Toplumsal farkındalığı amaçlayan proje kapsamında yapılan çalışma sonrası vatandaşlar da köprüdeki değişimi inceledi.

"ESKİŞEHİR'DE İLK KEZ UYGULANAN BU PROJE HEM TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRMAK HEM DE ENGELLİ BİREYLERİN HAYALİNDEKİ TASARIMI ONLARLA BİRLİKTE OLUŞTURMAYI SAĞLADI"

Engelli bireylerin tasarladığı ve hayallerini yansıttığı proje büyük beğeni toplarken çalışma hakkında bilgi veren proje ekibi, "TekeRRenk Yolu Projesi'nde Eskişehir'deki tekerlekli sandalye kullanıcılarıyla bir araya gelindi ve tasarım birlikte oluşturuldu. Zemindeki farklılıklara dikkat çeken topografik haritalardan ilham alınarak oluşturulan motifler, tekerlekli sandalye kullanıcılarının seçimleri ve işaretlemede ön plana çıkacaklarını düşündükleri kompozisyonlarla tasarlandı. Ortak tüm yaşam alanlarının engellenen bireyler için erişilebilir ve kullanılabilir olmasına dikkat çekmek isteyen TekeRRenk Yolu Projesi, Türkiye'de tekerlekli sandalye kullanımı için gerekli olan fiziki koşullara, öncelikli kullanıma ve kapsayıcı toplumsal algıya işaret etmek için renklerin dikkat çekici, değiştirici ve dönüştürücü kuvvetini bir ifade aracına çeviriyor. Yapılan farkındalık çalışması ile ortak alanlar özelinde gerekli olan erişilebilirlik ön plana çıkarılıyor. Eskişehir'de ilk kez uygulanan bu proje hem toplumsal farkındalığı artırmak hem de engelli bireylerin hayalindeki tasarımı onlarla birlikte oluşturmayı sağladı" dedi.

ANKA / Yerel