Eskişehir'de Emlak Komisyoncuları için İndirim Anlaşması İmzalandı

Eskişehir'de Emlak Komisyoncuları Odası ile Fizyomer arasında indirim anlaşması imzalandı.

Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Müdürü R. Enver Balcılar ve Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik arasında imzalanan anlaşma ile oda üyeleri ve 1'inci derece yakınlarına indirim sağlandı. Anlaşma öncesinde Oda Başkanı Gazi Çelik'e kurumda verilen hizmetleri anlatan Müdür Balcılar, oda üyelerinin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Dahiliye, Radyoloji, Getat, Estetik Birimi, Zayıflama Birimi ve Laboratuvar hizmetlerinden indirimli yararlanabileceklerini belirtti. Oda Başkanı Gazi Çelik, Fizyomer'in oda üyelerine sağladığı indirim için teşekkür etti. - ESKİŞEHİR