Eskişehir'de Emekliler Yürüyüşle Hakları İçin Seslerini Yükseltti

Güncelleme:
Eskişehir'de emekliler, bastonlarıyla Hamamyolu Caddesi'ne yürüyerek düşük emekli maaşlarını protesto etti ve 'İnsanca yaşamak istiyoruz' sloganları attı. Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Pala Şanlı, bütçede emeklilerin yer almadığını ve adaletsiz gelir dağılımına karşı olduklarını ifade etti.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de emekliler bastonlarıyla Köprübaşı'ndan Hamamyolu Caddesi'ne yürüdü. Yağmur altında yürüyen yüzlerce emekli "İnsanca yaşamak istiyoruz" diye haykırdı.

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi'nin çağrısıyla Köprübaşı'nda toplanan emekliler, bastonlarıyla Hamamyolu Caddesi'ne yürüdü. "Emekliyiz haklıyız kazanacağız", "İnsanca yaşamak istiyoruz", "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları atan emekliler yağmura rağmen yanlarında getirdikleri bastonlarıyla emekli aylıklarının düşüklüğünü protesto etti.

"Haklarımızın yok sayılmasını kabul etmiyoruz"

Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Pala Şanlı, şunları söyledi:

"2026 bütçe görüşmeleri komisyonlarda devam ediyor. Bu bütçede de emekliler, asgari ücretliler, yetim, dul ve engelliler yine yok. Zenginin daha zengin ve yoksulların daha da yoksullaştığı kararlar alınıyor. Başını AKP ile MHP'nin çektiği Cumhur İttifakı'nın, yoksul halk kesimlerinden yana olmadığını bir kez daha görüyoruz. Emeklilerin insanca yaşama hakları, anayasal bir haktır. Bu haklarımızın yok sayılmasını kabul etmiyoruz.

"Adaletli gelir dağılımı istiyoruz"

Büro Emekçileri Sendikası BESAR'ın son kasım ayı verilerine göre açlık sınırı 38 bin 604 lira, yoksulluk sınırı 95 bin 562 lira ve bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 63 bin 88 lira olmuş. Emekli maaşı ise 16 bin 881 lira, asgari ücret 22 bin 104 lira ve dul, yetim, engellinin durumu ise perişan. Buna karşın, Cumhurbaşkanı 238 bin lira, bakanlar 235 bin 527 lira aylıkla bir emeklinin 14 katı, milletvekili 229 bin 676 lira ile 13,5 katından fazla ve emekli milletvekili 149 bin lira ile emeklinin 9 katına yakın maaş alıyorlar. En trajikomik olan ise hem emekli hem de milletvekili maaşı alanların 379 bin lirayla bir emeklinin 22 katından fazla maaş alıyorlar olmalarıdır. Tüm bu veriler, adaletsiz gelir dağılımının açık ve net göstermektedir.

"Kendilerine gelince kepçeyle, emekliye gelince çay kaşığıyla"

Kendilerine gelince kepçeyle ama biz emekli ve asgari ücretliye gelince ise çay kaşığıyla paylaşıyorlar. Bu adaletsiz gelir dağılımını kabul etmiyoruz. Siyasi gündem değiştirme oyunlarınızla, hak hukuk adaleti ve demokratik hakları yok sayarak, yarattığınız ekonomik krizin üzerini örtemezsiniz. Sorumlusu sizlersiniz. Artık ne yaparsanız yapın emeklileri kandıramazsınız."

