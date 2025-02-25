Eskişehir'de Elektrikli Isıtıcı Satışları Düşüyor

Eskişehir'de esnaflık yapan Gürkan Cömert, kışın soğuk geçmesi ve bir evin tamamını ısıtmanın mümkün olmaması sebebi ile elektrikli ısıtıcı satışlarının azaldığını açıkladı.

Kış mevsimi yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de etkisini hissediyor. Zaman zaman sıcaklığın eksi derecelere düşmesi vatandaşlara zorluk yaşatırken, bir ara dönem malzemesi olduğu bilinen elektrikli ısıtıcılara talebin azaldığı öğrenildi. Elektrikli ısıtıcılarla bir evin tamamını ısıtmanın mümkün olmadığını vurgulayan esnaf Gürkan Cömert, kışın yoğun geçtiği yıllarda satışlarının düşüşe geçtiğini söyledi.

"Doğalgaz her durumda daha ucuz kalıyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cömert, "Şu an elektrikli ısıtıcılar çok fazla talep görmüyor diyebilirim. Eskişehir çok soğuk bir memleket, dolayısıyla bununla ısınılmıyor. Bu ürünler ancak bölgesel ısıtma yapabilir. Son gelen zamlardan sonra ısınma maliyeti daha da yükseldi. O yüzden doğalgaz her durumda daha ucuz kalıyor. Bu yüzden ne yazık ki son dönemlerde satışlar biraz düştü. Kış mevsimi yoğun geçmezse bizim işlerimiz o zaman artar. Eğer ki kış yoğun geçerse o durumda herkes doğalgaza, kalorifere ya da sobaya yüklenir" dedi.

"Bu tarz küçük ısıtıcılarla evin tamamını ısıtmak mümkün değil, sadece bir oda ısıtılabilir"

Elektrikli ısıtıcıların bir ara dönem bir malzemesi olduğuna dikkat çeken Cömert, "Elektrikli ısıtıcılar evi daha küçük bir alanını daha bölgesel şekilde ısıtmaya yarar. Tabii burada bütün olay nereyi ısıtmak isteyeceğinize göre değişiyor. Mekanın durumuna göre harcayacağınız enerji de değişiyor. Bu tarz küçük ısıtıcılarla evin tamamını ısıtmak mümkün değil, sadece bir oda ısıtılabilir. Mesela banyo yapacaksınız, öncesinde banyoyu ısıtmak için ya da bebeğiniz varsa uyuduğu odayı ısıtmak için yine uygun olabilir" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR