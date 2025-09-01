Eskişehir'de Duyarsız Motosiklet Sürücüsü Tabelayı İhlal Etti

Eskişehir'de bir motosiklet sürücüsü 'Lütfen park etmeyiniz' yazan tabelayı dikkate almadan motosikletini duyarsız bir şekilde kaldırıma park etti.

Hoşnudiye Mahallesi'nde bulunan Uluslararası Eskişehir Kültür ve Sanat Alanı Kukla Atölyesi'nin önüne yetkililer tarafından bir tabela konuldu. 'Lütfen park etmeyiniz' yazan tabelayı ise duyarsız bir motosiklet sürücüsü dikkate almadı. Motosikletini umursamaz bir şekilde tabelanın tam önüne park etti. Oluşan bu duyarsızlık ise resmen 'pes' dedirtti. - ESKİŞEHİR