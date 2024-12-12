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Eskişehir'de Duyarlı Esnaf, Kazada Motosikletini Bırakan Sürücüye Ulaştı

Eskişehir'de Duyarlı Esnaf, Kazada Motosikletini Bırakan Sürücüye Ulaştı
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Eskişehir'de meydana gelen bir kaza sonrasında motosikletini olay yerinde bırakan sürücüye, duyarlı bir esnaf ulaşarak motosikletini almasını sağladı. Esnaf, motosiklete göz kulak olmuş ve sürücünün aracı polisten teslim almasını bekledi.

Eskişehir'deki duyarlı esnaf, 2 ay önce yaptığı kaza sonrasında motosikletini olay yerinde bırakan sürücüye ulaştı. Araç sahibinin motosikletini en kısa zamanda alacağını ifade ettiğini belirtildi.

Ertuğrulgazi Mahallesi Yurdagül Sokak'ta yaklaşık 2 ay önce meydana gelen kazada bir otomobilin çarptığı 01 EFT 44 plakalı motosikletin sürücüsü, iddiaya göre hafif yaralanmış ve aracını olay yerinde bırakarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Sürücü o günden beri aracını almaya gelmezken, mahalle esnafı çalınmasın diye göz kulak olduğu yol kenarındaki motosikletin sahibine "Gel motosikletini al" diyerek seslenmişti.

Esnaf Mümin Ali Okutucu, çabaları ile motosiklet sahibine ulaştı. Esnaf Okutucu, telefonla konuştuğu motosiklet sahibinin aracının polisten teslim alacağını, göz kulak olduğu için kendisine ise teşekkür ettiğini ifade etti.

İhlas Haber Ajansı tarafından haberleştirilen konu sonrası polis ekiplerince motosikletin çekilerek yed-i emine teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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