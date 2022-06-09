Eskişehir'de Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası Heyecanı Başlıyor - Haberler

Eskişehir'de Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası Heyecanı Başlıyor Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 10-11-12 Haziran 2022 tarihlerinde Eskişehir’de Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası heyecanı yaşanacak. Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 10-11-12 Haziran 2022 tarihlerinde Eskişehir'de Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası heyecanı yaşanacak. Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Eskişehir'de düzenlenecek Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası için geri sayım başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Odunpazarı ilçesi Mamuca'da hayata geçirilen ve olimpik kano parkurunun da bulunduğu Sarısungur Göleti'nde yapılacak şampiyonada, yeni kurulan "Otomatik Çıkış Sistemi" de faaliyete geçecek. Türkiye Kano Federasyonu 2022 programında yer alan Eskişehir Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'na 13 şehirden 236 sporcu katılacak. Çekişmeli yarışlara sahne olacak şampiyona, 12 Haziran Pazar günü düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek. ANKA / Yerel Eskişehir Türkiye Yerel Haberler

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