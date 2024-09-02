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Eskişehir'de düğün sezonunda gelin çiçekleri satışları düşüşte

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Eskişehir'de esnaf Lütfü Kuvvet, düğün sezonunda durgunluk yaşanan gelin çiçeklerinin satışları hakkında bilgiler vererek çiftlerin artık düğünlerine masraf yapmaktan çekindiğini dile getirdi.

Eskişehir'de esnaf Lütfü Kuvvet, düğün sezonunda durgunluk yaşanan gelin çiçeklerinin satışları hakkında bilgiler vererek çiftlerin artık düğünlerine masraf yapmaktan çekindiğini dile getirdi.

Dünya evine giren çiftler alışverişlerine başlarken esnaf Lütfü Kuvvet, gelin buketlerinde tercihlerin değiştiğini dile getirdi. Esnaf Kuvvet, çiftlerin artık buketin çeşitliliğine değil uygunluğuna odaklandığını ve insanların pahalı bir düğün yapmayıp birikimlerini farklı şekilde harcadıklarını belirtti.

"Gösterişe değil, mutluluğuna odaklanıyorlar"

Düğünlere bakış açısının değiştiğini vurgulayan Kuvvet "Düğün sezonu geç açıldı, şu anda bizim oturmamız lazım ama piyasa durgun. İnternette gelin buketleri daha pahalı, gelenler fiyatlarımızın uygun olmasına şaşırıyor. Canlı çiçekler genelde tercih edilmiyor. İnsanlar zevklerine göre renk renk çiçek seçebiliyorlar. Beyaz lale en revaçta olan çeşidimiz diyebilirim. Gurbetçiler canlı çiçek seviyorlar ve fiyatlarımızı çok uygun buluyorlar. Geçen yıla göre satışlarım yüzde 50 düştü. Günde 10 buket satarken şu an 3 buket satıyorum. İnsanlar düğün masrafını yıllarca ödemek istemedikleri için alışverişlerini kısıyorlar. Bu durumdan etkilenen de biz küçük esnaflar oluyoruz. Artık düğüne bakış açısı da değişti. Bir düğüne çok para harcamak insanlara mantıksız geliyor. Gösterişe değil, mutluluğuna odaklanıyorlar. Koca bir buket yerine birkaç lale alıp çıkıyorlar. Bir buketin fiyatı 200 ila 700 lira arasında değişiyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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