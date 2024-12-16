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Eskişehir'de 'Dubai Lokumu' Dönemi Başladı

Eskişehir'de 'Dubai Lokumu' Dönemi Başladı
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Eskişehir'de popüler hale gelen Dubai çikolatasına alternatif olarak, kadayıf, Antep fıstığı ezmesi ve tahin içeren Dubai lokumu üretildi. Esnaf, bu yeni ürünle müşteri taleplerine yanıt vermeye çalışıyor.

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de son dönemde popüler olan ve her çeşidi çokça talep gören Dubai çikolatasına, yerli bir alternatif olarak Dubai lokumu üretildi.

İçerisinde kadayıf, Antep fıstığı ezmesi ve tahin bulunan Dubai çikolatası son dönemlerde oldukça popüler bir hale geldi. Özellikle sosyal medyanın etkisiyle hızla popülerlik kazanan Dubai çikolatası dünya genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de ilgi görüyor. Müşterilerinin taleplerine yetişmeye gayret eden esnaf ise, 'Dubai lokumu' isimli yeni bir lezzet ortaya çıkartarak farklı bir çözüm yolu buldu. Dubai çikolatasının lezzetini lokum ile harmanlayan ürünün kilo ile yaklaşık 900 liraya satıldığı öğrenilirken, esnaf vatandaşın ilgisinin yoğun olduğunu açıkladı.

İsmi popüler olduğu için insanlar da merak ediyor, almak istiyor

Kuruyemişçi esnafı Kamuran Ünlü, müşterilerinin Dubai çikolatası tarzı ürünlere ilgi gösterdiğini söyledi. Ünlü, konuyla ilgili olarak, "Dubai çikolatasından sonra biz de şimdi Dubai lokumu yaptık. İçeriği Dubai çikolatasıyla aynı; kadayıf, tahin ve Antep fıstığı ezmesi. Ürünümüz şu anda çok talep görüyor. Zaten hemen hemen bütün çikolata firmaları şu dönemde ürün çıkartıyor. Tabii ki ismi popüler olduğu için insanlar da merak ediyor, almak istiyor. Onun dışında bence normal bir çikolata. Vatandaşın bir kısmı sürekli soruyor, bir kısmı da her yerde gördüğü için artık çok tepkili. Esnaf olarak Dubai çikolatası yüzünden ikiye bölünmüş durumdayız. Dubai lokumu belli bir kesime hitap ediyor. Şu an Dubai lokumunun kilosu 900 lira civarı. Dubai çikolatasında ise 100 gramlık paketler 200 lira bandında satılıyor, gramaja göre değişiyor. Tabii bunu belirleyen şey kesinlikle içindeki fıstık oranı" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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