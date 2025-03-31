Eskişehir'de Down Sendromlu Vatandaşın Polis Üniforması ile İlgi Çeken Yürüyüşü

Eskişehir'de bir mahallede sürekli polis üniforması ile gezen ve vatandaşların "komiserim" diye hitap ettiği down sendromlu vatandaş ilgi çekiyor.

Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde polis üniforması ile gezen down sendromlu bir vatandaş göze çarptı. Bir lokantaya döner yemek yemek için giren vatandaşı içerideki çalışanlar "komiserim" diyerek karşıladı. Bölgede sürekli bu üniforma ile gezdiği öğrenilen down sendromlu vatandaş sevimli hareketleri ile görenlerin ilgi odağı oldu. - ESKİŞEHİR