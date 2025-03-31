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Eskişehir'de Down Sendromlu Vatandaşın Polis Üniforması ile İlgi Çeken Yürüyüşü

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Eskişehir'in Arifiye Mahallesi'nde down sendromlu bir vatandaş, sürekli polis üniforması giyerek dolaşıyor. Vatandaşların 'komiserim' diyerek selamladığı bu özel birey, sevimliliğiyle çevresindeki ilginin merkezi haline geldi.

Eskişehir'de bir mahallede sürekli polis üniforması ile gezen ve vatandaşların "komiserim" diye hitap ettiği down sendromlu vatandaş ilgi çekiyor.

Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde polis üniforması ile gezen down sendromlu bir vatandaş göze çarptı. Bir lokantaya döner yemek yemek için giren vatandaşı içerideki çalışanlar "komiserim" diyerek karşıladı. Bölgede sürekli bu üniforma ile gezdiği öğrenilen down sendromlu vatandaş sevimli hareketleri ile görenlerin ilgi odağı oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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