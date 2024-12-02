Eskişehir'de Down Sendromlu Çocuklar İçin Etkinlik Düzenlendi
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Eskişehir'de SkyRiders Motosiklet Kulübü, down sendromlu çocuklarla bir araya gelerek renkli bir etkinlik gerçekleştirdi. Çocuklar için balon ve oyuncaklar hazırlandı, motosikletle gezdirilerek unutulmaz anlar yaşandı.
Eskişehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde, down sendromlu çocuklar ve aileleri ile birlikte etkinlik düzenledi.
Eskişehir'de çok sayıda sosyal sorumluluk projesine imza atan SkyRiders Motosiklet Kulübü üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde down sendromlu çocuklar ile bir araya geldi. Down sendromlu çocuklar ve aileleri için etkinlik renkli anlara sahne oldu. Down sendromlu çocuklar için çok sayıda balon ve oyuncak hazırlandı. Motosiklet kulübü üyeleri, down sendromlu çocukları motosikletle gezdirerek, unutulmaz bir gün yaşattı. - ESKİŞEHİR