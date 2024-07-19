Eskişehir'de Dondurma Satışları Artıyor

Eskişehir'de hava sıcaklığının artmasıyla birlikte esnafın dondurma satışı yoğunlaşırken, bu yıl klasik tatların yanı sıra yeşil elma, nane, limon, tarçın, kestane ve hurma gibi ilginç aromalar tercih ediliyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de hava sıcaklığının artışı hissediliyor. Özellikle günün öğle saatlerinde daha bunaltıcı hale gelen sıcaklıklar pek çok vatandaşa zor anlar yaşatırken, serinlemek için tüketilen dondurma ürünlerine talepler her geçen gün artıyor. Bu yıl klasik aromaların yanı sıra yeşil elma, nane, limon, tarçın, kestane ve hurmalı dondurmaların yoğun ilgi gördüğünü dile getiren dondurmacılar, 1 topu yaklaşık 25 ila 50 lira fiyatla satıyor. Ayrıca geçen yıla kıyasla bu sezonun işinden daha memnun olduğunu belirten esnaf, Eskişehir'deki dondurma fiyatlarının diğer illere göre daha uygun olduğuna dikkat çekiyor.

"Klasik aromaların yanı sıra yeni çıkardığımız yeşil elma çok seviliyor"

Dondurmacı Gani Karakaş, "Satışlar geçen seneye nazaran daha iyi, biz memnunuz. Fiyatlarımız da uygun. Nereye göre uygun? Diğer illere ve yazlıklara göre bizim fiyatlarımız gerçekten çok uygun. Kalite olarak da diğerlerinden daha üstün. Çünkü bizim dondurmalarımız el yapımı kendi imalatımız, fabrikasyon değil. İçine katkı maddesi koymuyoruz. Sadece normal standartlara göre bizim kendi reçetemiz olan salep, süt, şeker ve benzeri gibi ürünleri kullanıyoruz. Klasik aromaların yanı sıra yeni çıkardığımız yeşil elma çok seviliyor. Nane, limon, tarçın, kestane ve hurma gibi çeşitlerimiz de bu yıl revaçta. Yazın bütün vatandaşlarımız bol bol dondurma yesin, serinlesin. Kışa zinde, sağlam ve sağlıklı girsinler. Bütün herkese sağlık temenni ederim" dedi. - ESKİŞEHİR