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Eskişehir'de Doğaseverler Frig Vadisi'nde Yürüyüş Yaptı

Eskişehir'de Doğaseverler Frig Vadisi'nde Yürüyüş Yaptı
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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Doğa Aktiviteleri Grubu, doğaseverleri Frig Vadisi'nde tarihi ve doğal güzellikler eşliğinde yürüyüşe davet etti. Katılımcılar, eşsiz manzaralar eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG), doğaseverleri Frig Vadisi'nde unutulmaz bir yürüyüşle buluşturdu.

İhsaniye-Ayazini arasında hazırlanan parkurda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, eşsiz doğal güzellikler ve tarihi yapılar arasında doğaçlama bir yürüyüş gerçekleştirdi. Kanyonlar ve Frig dönemine ait kaya yerleşimleri arasında ilerleyen grup, doğanın ve tarihin iç içe geçtiği eşsiz bir rotada keyifli anlar yaşadı. Katılımcılar, etkinlik boyunca tarihi mirasın izini sürerken doğayla iç içe bir gün geçirme fırsatı buldu.

ESDAG yetkilileri, doğa yürüyüşlerinin her hafta düzenli olarak gerçekleştirildiğini belirterek tüm Eskişehirlileri bu etkinliklere katılmaya davet etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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